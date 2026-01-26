Невилл о Кэррике в «МЮ»: «Будет правильно, если он останется до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти – кому-то из тренеров мирового класса»
Невилл о Кэррике в «МЮ»: он должен передать эстафету Тухелю или Анчелотти.
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что Майкл Кэррик должен покинуть пост главного тренера «МЮ» по завершении сезона.
Кэррик, назначенный до конца сезона, выиграл оба матча во главе команды – над «Ман Сити» (2:0) и «Арсеналом» (3:2) в АПЛ.
«За последние 12 лет «Манчестер Юнайтед» не раз действовал на эмоциях. Честно говоря, я не мог быть довольнее тем, что видел в последние две недели. По тому, как играет команда, возникает ощущение, будто я снова смотрю, как мой клуб играет по-настоящему.
Они действовали четко, интенсивно. Думаю, будет правильно, если Кэррик останется на своем посту до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти – кому-то из тренеров мирового класса», – сказал Невилл.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
Каррик пусть теперь в МЮ себя проявляет, очки хотяб набирает в таблицу, все турниры всё равно уже проиграли остальные, остался только чемпионат. А там уже руководство всё равно решать будет.
Легенды МЮ разбавляют восторженный вой про гениальность встречной волной.