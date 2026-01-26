  • Спортс
Невилл о Кэррике в «МЮ»: «Будет правильно, если он останется до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти – кому-то из тренеров мирового класса»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что Майкл Кэррик должен покинуть пост главного тренера «МЮ» по завершении сезона.

Кэррик, назначенный до конца сезона, выиграл оба матча во главе команды – над «Ман Сити» (2:0) и «Арсеналом» (3:2) в АПЛ.  

«За последние 12 лет «Манчестер Юнайтед» не раз действовал на эмоциях. Честно говоря, я не мог быть довольнее тем, что видел в последние две недели. По тому, как играет команда, возникает ощущение, будто я снова смотрю, как мой клуб играет по-настоящему.

Они действовали четко, интенсивно. Думаю, будет правильно, если Кэррик останется на своем посту до конца сезона, а затем передаст эстафету Тухелю или Анчелотти – кому-то из тренеров мирового класса», – сказал Невилл. 

МЮ и его окружение неисправимо... Майкл только подарил им 2 победы над топами АПЛ - а все "эксперты" английские недовольны всё равно. Классно ему, наверное, себя ощущать и выполнять свою работу, зная, что и при победах тебя и чужие и даже свои клюют.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
МЮ и его окружение неисправимо... Майкл только подарил им 2 победы над топами АПЛ - а все "эксперты" английские недовольны всё равно. Классно ему, наверное, себя ощущать и выполнять свою работу, зная, что и при победах тебя и чужие и даже свои клюют.
МЮ что ли в этом виноват? Эти бывшие уже давно паразитируют на имени клуба, добавляя клики и просмотры для своей бесконечной дичи, что не идёт ни разу на пользу самому МЮ, они отдельно идут в своем кринже.
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
МЮ и его окружение неисправимо... Майкл только подарил им 2 победы над топами АПЛ - а все "эксперты" английские недовольны всё равно. Классно ему, наверное, себя ощущать и выполнять свою работу, зная, что и при победах тебя и чужие и даже свои клюют.
Это ж английский спартак. Про циклы и былое величие все знают, так и ветераны сплошь футбольные люди и знают как лучше тренировать/управлять клубом. Из телестудий, разумеется😎
А что если Кэррик создан быть тренером МЮ , то что он пока не тренер мирового класса ничего не значит как по мне, вспомнить того же Гвардиолу , он что был тренером мирового класса когда начал тренировать Барселону !? Ну а теперь это один из лучших тренеров последних 15 лет , почему бы не дать шанс Кэррику
Ответ Elementarno
А что если Кэррик создан быть тренером МЮ , то что он пока не тренер мирового класса ничего не значит как по мне, вспомнить того же Гвардиолу , он что был тренером мирового класса когда начал тренировать Барселону !? Ну а теперь это один из лучших тренеров последних 15 лет , почему бы не дать шанс Кэррику
Время покажет
Ответ Elementarno
А что если Кэррик создан быть тренером МЮ , то что он пока не тренер мирового класса ничего не значит как по мне, вспомнить того же Гвардиолу , он что был тренером мирового класса когда начал тренировать Барселону !? Ну а теперь это один из лучших тренеров последних 15 лет , почему бы не дать шанс Кэррику
Хороший пример с Гвардиолой. Тоже самое и с Зиданом. Он тоже не был топ тренером. Начинал с молодёжки Реала, затем взялся за Реал и выиграл несколько ЛЧ подряд. Я не сравниваю Зидана с Пепом, просто согласен, что ни тот, ни другой не были топами в тренерской карьере пока не начали свою карьеру с основными командами. Так что у Кэррика есть шанс стать хорошим тренером с МЮ
Думаю, будет правильно если Невилл заткнеться
Какая смешная , неприкрытая зависть
Кто-кто,а этот горе-тренеришка Невилл точно должен молчать в тряпочку😂Еще бы он советовал кого и куда назначать
Легенды МЮ просто конченые обиженые завистники, что Кин, что Невилл, что Скоулз, сами провалились в качестве тренеров и не дают человеку спокойно поработать.
Ответ CyberUnited
Легенды МЮ просто конченые обиженые завистники, что Кин, что Невилл, что Скоулз, сами провалились в качестве тренеров и не дают человеку спокойно поработать.
Стопроц., как же бесит этот бесконечный скулеж🤮
Невилл тупой ужас. Если МЮ закончат сезон в четвёрке, то Кэррика надо оставлять. Отличный человек и тренер судя по всему. За многме годы в МЮ не было такого. Если он хорошо закончит и его всё равно уволят, руководство МЮ просто конченное.
Ответ 4eX
Невилл тупой ужас. Если МЮ закончат сезон в четвёрке, то Кэррика надо оставлять. Отличный человек и тренер судя по всему. За многме годы в МЮ не было такого. Если он хорошо закончит и его всё равно уволят, руководство МЮ просто конченное.
Кэррик 2 матча провел всего и уже отличным тренером стал? Какие лихие выводы)
Ответ Sasha-1992
Кэррик 2 матча провел всего и уже отличным тренером стал? Какие лихие выводы)
Классика жанра))), ты как будто первый раз на sports). Зато у них Кин, который в своё время Сандерленд возглавить не зассал (прям после их провального старта в Чемпионшипе) и в итоге вывел со 2ого места уверенно напрямую в АПЛ, выиграв еще звание "лучший менеджер сезона в Чемпионшип" , а в самой АПЛ еще и удержал клуб в элите - не тренер/провалившийся тренер и т.п. Ну да, ну да)). Каррик на его фоне то магистр тренерских наук!! 3 года в Боро болтался пока не выпнули (у Лэмпарда, которого тут все считают откровенным физручеллой - результаты просто космос по сравнению с ним).
Каррик пусть теперь в МЮ себя проявляет, очки хотяб набирает в таблицу, все турниры всё равно уже проиграли остальные, остался только чемпионат. А там уже руководство всё равно решать будет.
Какие же оказывается мерзкие эти так называемые легенды мю. Завистники
Сюр какой-то.
Легенды МЮ разбавляют восторженный вой про гениальность встречной волной.
Оставить до конца сезона точно стоит. А дальше отталкиваться от того как команда будет играть и чего сможет добиться по ходу этого сезона. И если давать Кэррику полноценный контракт летом, то не покупать ему Роналду(или условного Роналду) который порушит всё нахрен. Был ведь уже кейс Сульшера, который нормально работал, даже что то получалось, пусть и хрупкое, а потом всё по бороде пошло.
Ответ Евгений Сидоров
Оставить до конца сезона точно стоит. А дальше отталкиваться от того как команда будет играть и чего сможет добиться по ходу этого сезона. И если давать Кэррику полноценный контракт летом, то не покупать ему Роналду(или условного Роналду) который порушит всё нахрен. Был ведь уже кейс Сульшера, который нормально работал, даже что то получалось, пусть и хрупкое, а потом всё по бороде пошло.
Каррик до конца сезона ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР. Что значит стоит оставить до конца сезона?) Он не исполняющий обязанности.
Ответ mj23.net
Каррик до конца сезона ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР. Что значит стоит оставить до конца сезона?) Он не исполняющий обязанности.
Я отталкиваюсь от того что говорит Невилл, гений. Читай внимательно, это блин даже в заголовке написано.
