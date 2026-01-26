«Ливерпуль» сообщил «Тоттэнхему», что не отпустит Робертсона из-за отсутствия достойной замены

«Ливерпуль» не отпустил Робертсона в «Тоттенхэм».

Эндрю Робертсон , вероятно, останется в «Ливерпуле ».

Как сообщает The Times, мерсисайдцы уведомили «Тоттенхэм », что в текущих условиях не могут отпустить защитника. Чемпионы Англии изучили предложение и то, какие альтернативы шотландцу у них есть, и пришли к выводу, что переговоры стоит прервать.

Робертсон играет за «Ливерпуль» с сезона-2017/2018. Его статистику можно изучить здесь .