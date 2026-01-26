«Ливерпуль» сообщил «Тоттэнхему», что не отпустит Робертсона из-за отсутствия достойной замены
«Ливерпуль» не отпустил Робертсона в «Тоттенхэм».
Эндрю Робертсон, вероятно, останется в «Ливерпуле».
Как сообщает The Times, мерсисайдцы уведомили «Тоттенхэм», что в текущих условиях не могут отпустить защитника. Чемпионы Англии изучили предложение и то, какие альтернативы шотландцу у них есть, и пришли к выводу, что переговоры стоит прервать.
Робертсон играет за «Ливерпуль» с сезона-2017/2018. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
Верное решение
Верное решение? У них 3 защитника травмированных - играть не кем. Карлик-японец, полузащитник вышел на замену. Я даже молчу о качестве игра Конате и Керкеза. О чем там думать вообще?
31 год Робу, ещё побегает.
Логично
Пипец у них отношение к ветерану) он по моему большего заслуживает чем прозябание на лавке.
Вот и правильно. Один из лидеров раздевалки.
10 минут назад Спортс писал, что нашли замену.
Жаль. А Тоттенхэму бы вернуть в строй травмированных.
