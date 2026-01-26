  • Спортс
  • Обвинившая агента Барнетта в 39 изнасилованиях женщина заявила, что он угрожал убить ее и детей, заставлял искать других секс-рабынь и наносить себе увечья, склонил к финансовой зависимости
58

Обвинившая агента Барнетта в 39 изнасилованиях женщина заявила, что он угрожал убить ее и детей, заставлял искать других секс-рабынь и наносить себе увечья, склонил к финансовой зависимости

Женщина, обвинившая экс-агента Бэйла в изнасилованиях, дала новые показания.

Женщина, обвинившая агента Джонатана Барнетта в изнасиловании и пытках, представила суду новые показания в ответ на ходатайство 75-летнего англичанина о прекращении дела.

В июле сообщалось, что неназванная женщина, упоминаемая в суде как «Джейн Доу», подала иск на Барнетта, представлявшего интересы Гатера Бейла, Джека Грилиша и других известных футболистов, в окружной суд США в Лос-Анджелесе. Женщина утверждала, что Барнетт изнасиловал ее не менее 39 раз, угрожал ее жизни и жизни ее несовершеннолетних детей, пытал и унижал. 

Барнетт отрицает обвинения, он заявил, что отношения были по согласию. Агент отметил, что заплатил больше миллиона фунтов пострадавшей за молчание. 

«Барнетт заставлял меня работать на него в условиях рабства, контролируя меня множеством способов, включая психологическое и физическое насилие, угрозы причинить вред мне и моим детям. Также он обманом склонил меня к финансовой зависимости.

Я жила в постоянном страхе за свою жизнь в тот период и до сих пор боюсь, поскольку он угрожал убить меня и моих детей, если мы когда-либо заговорим об этом», – говорится в заявлении женщины. 

По словам Доу, ее «заманили» в Лондон под предлогом получения работы, что Барнетт отрицает.

«Барнетт контролировал мою жизнь, превращая меня в свою секс-рабыню, заставлял соблюдать жесткий набор правил, заниматься коммерческими половыми актами, регулярно наносить себе увечья и выполнять другие унизительные действия.

Он неоднократно заставлял меня искать других женщин, которые должны были стать его рабынями, – практику, которую он называл «охотой на рабынь», – утверждает Доу. 

