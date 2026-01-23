Арбелоа о словах Моуринью про «тренеров без истории» во главе топ-клубов: «Когда высказывается такой тренер, я слушаю и анализирую. Все вы знаете, что Моу для меня значит»
Арбелоа про слова Моуринью о «тренерах без истории»: слушаю и анализирую.
Альваро Арбелоа отреагировал на слова главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, выразившего удивление тем, что топ-клубы возглавляют специалисты «без истории».
Бывший тренер «сливочных» заявил: «Удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории. Аллегри в «Милане», Гасперини в «Роме» или Спаллетти в «Ювентусе» не вызывают удивления».
«Все вы знаете, что Моу для меня значит. Когда высказывается такой тренер, особенно этот, я слушаю и анализирую», – сказал главный тренер «Реала».
