  • Арбелоа о словах Моуринью про «тренеров без истории» во главе топ-клубов: «Когда высказывается такой тренер, я слушаю и анализирую. Все вы знаете, что Моу для меня значит»
Альваро Арбелоа отреагировал на слова главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью, выразившего удивление тем, что топ-клубы возглавляют специалисты «без истории».

Бывший тренер «сливочных» заявил: «Удивляет, что лучшие клубы мира возглавляют тренеры без истории. Аллегри в «Милане», Гасперини в «Роме» или Спаллетти в «Ювентусе» не вызывают удивления».

«Все вы знаете, что Моу для меня значит. Когда высказывается такой тренер, особенно этот, я слушаю и анализирую», – сказал главный тренер «Реала».

