Палмер неприкосновенен – «Челси» не продаст хавбека «МЮ». Игрок не сообщал клубу о желании уйти
«Челси» не продаст Палмера «МЮ».
Коул Палмер не покинет «Челси».
Ранее британские таблоиды сообщили, что полузащитник скучает по родному Манчестеру и мог бы оказаться в «Манчестер Юнайтед».
The Telegraph утверждает, что 23-летний воспитанник «Манчестер Сити» не сообщал руководству лондонского клуба о таких намерениях.
Более того, один из лучших футболистов прошлого чемпионата Англии входит в число неприкосновенных – тех, кого «Челси» продавать не собирается.
Контракт Палмера с «синими» рассчитан до 2033 года. Его статистику можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Telegraph
