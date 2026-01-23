Палмер неприкосновенен – «Челси» не продаст хавбека «МЮ». Игрок не сообщал клубу о желании уйти

«Челси» не продаст Палмера «МЮ».

Коул Палмер не покинет «Челси».

Ранее британские таблоиды сообщили, что полузащитник скучает по родному Манчестеру и мог бы оказаться в «Манчестер Юнайтед ».

The Telegraph утверждает, что 23-летний воспитанник «Манчестер Сити» не сообщал руководству лондонского клуба о таких намерениях.

Более того, один из лучших футболистов прошлого чемпионата Англии входит в число неприкосновенных – тех, кого «Челси » продавать не собирается.

Контракт Палмера с «синими» рассчитан до 2033 года. Его статистику можно изучить здесь .