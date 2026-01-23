118

Джон Джон пройдет в «Зените» медосмотр на выходных (Legalbet)

Джон Джон близок к переходу в «Зенит».

Сообщалось, что полузащитника «Ред Булл Брагантино» купят за 20 млн евро с учетом бонусов.

По данным Legalbet, бразилец пройдет медосмотр 24 или 25 января и после этого подпишет контракт с клубом Мир РПЛ.

Подчеркивается, что структура бонусов еще не согласована.

В 2025 году Джон Джон провел 34 матча в высшей лиге Бразилии и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?17008 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
возможные трансферы
logoДжон Джон
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoРед Булл Брагантино
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Романцев про «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит»: «Мы были на голову сильнее. Посмотрите составы соперников тех лет – везде игроки европейского уровня»
сегодня, 12:59
Пеп о критике судей: «Они друг друга защищают, а я – своих игроков и клуб. Я 10 лет уважительно относился к ним, никогда ничего не комментировал. Если я это делаю, есть веские аргументы»
сегодня, 12:55
Конте о словах Диего Косты: «В футболе есть умные и глупые люди, я не трачу время на чтение их слов. Он хотел уйти из «Челси» трижды за сезон, когда мы стали чемпионами»
сегодня, 12:40
Генич о Саусе в «Спартаке»: «Шок. Это «чайка-менеджмент» – когда хватаешь что-то сверкнувшее, нужно оно тебе или нет. Не самая проблемная позиция, для чего он им сейчас?»
сегодня, 12:25
Смертин о стоимости ультрамарафона в Оймяконе: «Билеты, проживание и экипировка стоили в районе 400-500 тысяч рублей. Сахара точно дороже – около 800-900»
сегодня, 12:12
Обожаете спорт и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 12:00Вакансия
Конте перед «Челси»: «Я бы хотел, чтобы мы тратили 120 млн на молодого игрока, но в Италии это невозможно сейчас. У нас небольшой состав, этот «Наполи» поставили бы на 8-10-е место в Серии А»
сегодня, 11:58
Данил Пруцев: «У Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барсе» или «Реале». Он лучший игрок РПЛ: очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом»
сегодня, 11:57
«Легионер не может быть лидером, проводником спартаковского духа. Зря Джикию убрали, он цементировал коллектив». Тарпищев о красно-белых
сегодня, 11:39
«Зенит» про День снятия блокады Ленинграда: «Благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира. Вечная слава и память героям»
сегодня, 11:06Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Краснодар» против «Елимая», «Пари НН» играет с «Факелом»
5 минут назадLive
Радимов про Педро: «Без пяти минут игрок сборной Бразилии, перспективный, прогрессирующий. Продление контракта – оптимальное решение «Зенита»
7 минут назад
Пруцев о СМИ: «Иногда натыкаюсь на заголовки – какую чушь пишут. Кто‑то из парней дал комментарий, ничего страшного не сказал, но это выворачивают – и понеслось»
8 минут назад
Самошников уехал в Москву по медицинским причинам, Саусь провел первую тренировку в «Спартаке»
16 минут назадФото
«Лига чемпионов – лучшее лекарство: все восстанавливаются и говорят, что готовы». Энрике о возвращении травмированных игроков перед матчем с «Ньюкаслом»
25 минут назад
Пеп про серию Холанда без голов: «Он не забивает из-за команды – она должна играть лучше, создавать больше моментов. Не недооценивайте бомбардиров, они заставят вас замолчать»
32 минуты назад
«Астон Вилла» арендует Дугласа Луиса у «Ювентуса» с правом выкупа. Хавбеком интересовался «Челси»
41 минуту назад
«Байер» не продал Кофана за 45 млн евро. Предложения по 19-летнему форварду делали клубы из Англии и Саудовской Аравии
45 минут назад
Работавший в «Спартаке» и «Локомотиве» Цорн стал спортивным директором «Аустрии»
50 минут назад
«Российские игроки «Зенита» никому не нужны в Европе. Футболисты «Спартака» 90-х были востребованы ведущими европейскими командами». Селюк о клубах
55 минут назад