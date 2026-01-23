Джон Джон пройдет в «Зените» медосмотр на выходных (Legalbet)

Джон Джон близок к переходу в «Зенит ».

Сообщалось, что полузащитника «Ред Булл Брагантино » купят за 20 млн евро с учетом бонусов.

По данным Legalbet, бразилец пройдет медосмотр 24 или 25 января и после этого подпишет контракт с клубом Мир РПЛ .

Подчеркивается, что структура бонусов еще не согласована.

В 2025 году Джон Джон провел 34 матча в высшей лиге Бразилии и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .