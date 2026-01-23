Джон Джон пройдет в «Зените» медосмотр на выходных (Legalbet)
Джон Джон близок к переходу в «Зенит».
Сообщалось, что полузащитника «Ред Булл Брагантино» купят за 20 млн евро с учетом бонусов.
По данным Legalbet, бразилец пройдет медосмотр 24 или 25 января и после этого подпишет контракт с клубом Мир РПЛ.
Подчеркивается, что структура бонусов еще не согласована.
В 2025 году Джон Джон провел 34 матча в высшей лиге Бразилии и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
