  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Томашевски о Флике: «Его надо уволить, если «Барса» не выиграет ЛЧ. Игроки измотаны, команда играет на 40-50% своих возможностей, этот тренер не подходит ей»
171

Томашевски о Флике: «Его надо уволить, если «Барса» не выиграет ЛЧ. Игроки измотаны, команда играет на 40-50% своих возможностей, этот тренер не подходит ей»

Ян Томашевски: Флика надо уволить, если «Барса» не выиграет ЛЧ.

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевски снова раскритиковал главного тренера «Барселоны» Ханси Флика.

В сентябре поляк заявлял: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал».

«Футболисты «Барселоны» измотаны. Флик делает вид, что все в порядке, даже когда команда играет плохо.

У него команда, которая играет на 40-50% от своих возможностей. Напомню, у них 9 футболистов получили травмы, но не в результате столкновений – они просто не выдержали.

Флик должен, я повторяю, должен выиграть Лигу чемпионов. Если они не выиграют, его надо уволить, потому что он просто не подходит этой команде. Он сделал из игроков полуспортсменов», – сказал 78-летний Томашевски.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов «Барса» занимает 9-е место в таблице и пока не попадает в число команд, которые напрямую выйдут в 1/8 финала. В Ла Лиге каталонцы лидируют и на одно очко опережают «Реал».

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?17008 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Super Express Sport
logoБарселона
logoХанс-Дитер Флик
logoтравмы
logoЛа Лига
logoЛига чемпионов УЕФА
Ян Томашевски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Флик о том, можно ли выиграть ЛЧ с таким количеством ошибок: «Барса» хочет и может улучшить игру. Против «Славии» это был только один матч»
22 января, 03:28
Флик про 4:2 со «Славией»: «Мы увидели, что в ЛЧ тяжело. Важнее всего победа, остальное придет. У Педри проблемы с задней поверхностью бедра»
21 января, 22:26
Флик об игре со «Славией» при -5°C в Праге: «Барсе» придется побегать, чтобы согреться. Мы прибыли в Чехию раньше, чтобы адаптироваться к холоду»
20 января, 21:25
Главные новости
Романцев про «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит»: «Мы были на голову сильнее. Посмотрите составы соперников тех лет – везде игроки европейского уровня»
сегодня, 12:59
Пеп о критике судей: «Они друг друга защищают, а я – своих игроков и клуб. Я 10 лет уважительно относился к ним, никогда ничего не комментировал. Если я это делаю, есть веские аргументы»
сегодня, 12:55
Конте о словах Диего Косты: «В футболе есть умные и глупые люди, я не трачу время на чтение их слов. Он хотел уйти из «Челси» трижды за сезон, когда мы стали чемпионами»
сегодня, 12:40
Генич о Саусе в «Спартаке»: «Шок. Это «чайка-менеджмент» – когда хватаешь что-то сверкнувшее, нужно оно тебе или нет. Не самая проблемная позиция, для чего он им сейчас?»
сегодня, 12:25
Смертин о стоимости ультрамарафона в Оймяконе: «Билеты, проживание и экипировка стоили в районе 400-500 тысяч рублей. Сахара точно дороже – около 800-900»
сегодня, 12:12
Обожаете спорт и хотите начать карьеру в маркетинге? Тогда вам в Спортс’’ – скорее откликайтесь на вакансию!
сегодня, 12:00Вакансия
Конте перед «Челси»: «Я бы хотел, чтобы мы тратили 120 млн на молодого игрока, но в Италии это невозможно сейчас. У нас небольшой состав, этот «Наполи» поставили бы на 8-10-е место в Серии А»
сегодня, 11:58
Данил Пруцев: «У Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барсе» или «Реале». Он лучший игрок РПЛ: очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом»
сегодня, 11:57
«Легионер не может быть лидером, проводником спартаковского духа. Зря Джикию убрали, он цементировал коллектив». Тарпищев о красно-белых
сегодня, 11:39
«Зенит» про День снятия блокады Ленинграда: «Благодарим всех, чей бессмертный подвиг дал нам возможность жить в лучшем городе мира. Вечная слава и память героям»
сегодня, 11:06Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Краснодар» против «Елимая», «Пари НН» играет с «Факелом»
5 минут назадLive
Радимов про Педро: «Без пяти минут игрок сборной Бразилии, перспективный, прогрессирующий. Продление контракта – оптимальное решение «Зенита»
7 минут назад
Пруцев о СМИ: «Иногда натыкаюсь на заголовки – какую чушь пишут. Кто‑то из парней дал комментарий, ничего страшного не сказал, но это выворачивают – и понеслось»
8 минут назад
Самошников уехал в Москву по медицинским причинам, Саусь провел первую тренировку в «Спартаке»
16 минут назадФото
«Лига чемпионов – лучшее лекарство: все восстанавливаются и говорят, что готовы». Энрике о возвращении травмированных игроков перед матчем с «Ньюкаслом»
25 минут назад
Пеп про серию Холанда без голов: «Он не забивает из-за команды – она должна играть лучше, создавать больше моментов. Не недооценивайте бомбардиров, они заставят вас замолчать»
32 минуты назад
«Астон Вилла» арендует Дугласа Луиса у «Ювентуса» с правом выкупа. Хавбеком интересовался «Челси»
41 минуту назад
«Байер» не продал Кофана за 45 млн евро. Предложения по 19-летнему форварду делали клубы из Англии и Саудовской Аравии
45 минут назад
Работавший в «Спартаке» и «Локомотиве» Цорн стал спортивным директором «Аустрии»
50 минут назад
«Российские игроки «Зенита» никому не нужны в Европе. Футболисты «Спартака» 90-х были востребованы ведущими европейскими командами». Селюк о клубах
55 минут назад