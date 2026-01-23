Томашевски о Флике: «Его надо уволить, если «Барса» не выиграет ЛЧ. Игроки измотаны, команда играет на 40-50% своих возможностей, этот тренер не подходит ей»

Ян Томашевски: Флика надо уволить, если «Барса» не выиграет ЛЧ.

Бывший вратарь сборной Польши Ян Томашевски снова раскритиковал главного тренера «Барселоны» Ханси Флика .

В сентябре поляк заявлял : «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал».

«Футболисты «Барселоны» измотаны. Флик делает вид, что все в порядке, даже когда команда играет плохо.

У него команда, которая играет на 40-50% от своих возможностей. Напомню, у них 9 футболистов получили травмы, но не в результате столкновений – они просто не выдержали.

Флик должен, я повторяю, должен выиграть Лигу чемпионов . Если они не выиграют, его надо уволить, потому что он просто не подходит этой команде. Он сделал из игроков полуспортсменов», – сказал 78-летний Томашевски.

Перед заключительным туром общего этапа Лиги чемпионов «Барса» занимает 9-е место в таблице и пока не попадает в число команд, которые напрямую выйдут в 1/8 финала. В Ла Лиге каталонцы лидируют и на одно очко опережают «Реал».