Каррагер о стычке с Арбелоа в «Ливерпуле»: «Он был хорошим игроком, но не великим, а начал думать, что великий, и мне пришлось осадить его. Он слишком много атаковал, не хотел защищаться»

Каррагер о стычке с Арбелоа на поле: он начал думать, что великий, я его осадил.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил о стычке на поле во время матча с Альваро Арбелоа , недавно возглавившим «Реал».

Арбелоа – воспитанник «Мадрида ». Он играл за «красных» с 2007 по 2009 год, а затем вернулся в «Реал».

Испанец и англичанин устроили перепалку во время игры «Ливерпуля » против «Вест Бромвича» (2:0) в 2009 году, они толкали друг друга в грудь, их разнимал Хаби Алонсо . После инцидента Джейми и Альваро пожали руки.

«Нам нужно было сыграть на ноль, чтобы гарантировать, что у нас будет больше всех сухих матчей в сезоне.

Он, Арбелоа, был хорошим игроком, не великим, но хорошим. И он начал думать, что он великий. Так что мне пришлось немного осадить его.

Альваро слишком много атаковал, не хотел защищаться, а это была его работа – защищаться и провести сухой матч.

Мы тогда выиграли со счетом 2:0 у «Вест Бромвича», и Пепе Рейна получил «Золотую перчатку», – рассказал Каррагер в эфире CBS Sports.

