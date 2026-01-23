  • Спортс
  • Каррагер о стычке с Арбелоа в «Ливерпуле»: «Он был хорошим игроком, но не великим, а начал думать, что великий, и мне пришлось осадить его. Он слишком много атаковал, не хотел защищаться»
Каррагер о стычке с Арбелоа в «Ливерпуле»: «Он был хорошим игроком, но не великим, а начал думать, что великий, и мне пришлось осадить его. Он слишком много атаковал, не хотел защищаться»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вспомнил о стычке на поле во время матча с Альваро Арбелоа, недавно возглавившим «Реал».

Арбелоа – воспитанник «Мадрида». Он играл за «красных» с 2007 по 2009 год, а затем вернулся в «Реал».

Испанец и англичанин устроили перепалку во время игры «Ливерпуля» против «Вест Бромвича» (2:0) в 2009 году, они толкали друг друга в грудь, их разнимал Хаби Алонсо. После инцидента Джейми и Альваро пожали руки.

«Нам нужно было сыграть на ноль, чтобы гарантировать, что у нас будет больше всех сухих матчей в сезоне.

Он, Арбелоа, был хорошим игроком, не великим, но хорошим. И он начал думать, что он великий. Так что мне пришлось немного осадить его.

Альваро слишком много атаковал, не хотел защищаться, а это была его работа – защищаться и провести сухой матч.

Мы тогда выиграли со счетом 2:0 у «Вест Бромвича», и Пепе Рейна получил «Золотую перчатку», – рассказал Каррагер в эфире CBS Sports.

Каррагер о свисте в адрес Винисиуса: «Ты причина увольнения Алонсо, главная проблема, так что не начинай плакать! Фанаты «Реала» его раскусили»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Sun
