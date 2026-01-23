Андрей Талалаев: «50% людей ко мне хорошо относятся. Другая половина либо ненавидит, либо я их раздражаю»

Андрей Талалаев: 50% людей ко мне хорошо относятся, остальные ненавидят.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что 50% людей относятся к нему хорошо.

– Вы во всех последних интервью несете в массы свои высказывания о каких-то торможениях игроков, изменениях направлений движений, о работе с игроками без потолков и т. д. Одним словом рассказываете широкой публике о том, как вы достигаете успехов с «Балтикой», за счет чего у вас игроки прибавляют в мастерстве. Но очень многие, не последние люди в футболе, с кем я общался, да и просто слышал и читал, говорят про вас так: «А где раньше был Талалаев со всеми своими прогрессивными методами работы! Хорошо быть умным, когда твоя команда выигрывает». Что вы им ответите?



- Я знаю, что ко мне хорошо относятся много людей, Я думаю 50% точно, а другая половина меня либо ненавидит, либо я их раздражаю (смеется).

Но я могу им ответить: из юношеской сборной России, из тех 25 человек, которые ездили на Европу, 18 играли или играют в Премьер-лиге. Это Дзагоев, Смолов , Шатов , Бурлак, Кухарчук и далее по списку.

В «Ростове », когда работал с молодежью, помог раскрыться Байрамяну , с юношами, когда работал, тоже при мне прибавили в развитии Уридия, Нетфуллин, да еще и других можно вспомнить, – сказал Талалаев.

«Балтика» после 18-го тура Мир РПЛ занимает 5-е место в таблице, на 5 очков отставая от лидирующего «Краснодара».