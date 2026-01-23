«Зенит» продал Кассьерру «Атлетико Минейро»: «Благодарим за значимый вклад в победы и титулы»

«Зенит» продал Кассьерру.

«Зенит » сообщил о продаже Матео Кассьерры «Атлетико Минейро ».

«Футбольные клубы «Зенит» и «Атлетико Минейро» достигли принципиальной договоренности о переходе нападающего в команду из Белу-Оризонти.

«Зенит» благодарит нападающего за значимый вклад в победы и титулы и желает новых успехов на футбольном поле!» – говорится в заявлении.

Колумбиец выступал в Мир РПЛ с сезона-2021/22, когда его подписал «Сочи». В текущем чемпионате России на его счету 12 игр и 4 гола. Подробно со статистикой 28-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

«Зенит» получит 7+3 млн евро за Кассьерру от «Атлетико Минейро» (Вене Казагранде)