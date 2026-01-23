Арбелоа о контракте Винисиуса: «Хочу, чтобы он продолжал творить историю в «Реале»
Арбелоа о Винисиусе: хочу, чтобы он продолжал творить историю в «Реале».
Тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался на тему продления контракта Винисиуса.
«Это не мое дело, а дело клуба и игрока. Конечно, я хочу, чтобы он продолжал творить историю здесь», – сказал Арбелоа.
Напомним, контракт Винисиуса действует до лета 2027 года.
Альваро Арбелоа: «Винисиус подарил «Реалу» два титула ЛЧ. Он нужен на поле, если я хочу иметь хоть какие-то шансы на победу. Фантастический, исключительный футболист»
Арбелоа – Винисиусу в матче с «Леванте»: «Ты порвешь всех. Давай, вперед, держись». Фанаты «Мадрида» освистывали вингера на «Бернабеу»
