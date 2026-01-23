«Крылья» планируют закрыть долг перед «РТ-Капитал» до 3 февраля: «Успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата»

«Крылья» планируют закрыть долг перед «РТ-Капитал» до 3 февраля.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов » Дмитрий Яковлев отреагировал на информацию о трансферном бане клуба.

23 января телеграм-канал Sport Baza сообщил, что РФС наложил трансферный бан на «Крылья».

«Мы прогнозировали, что это может произойти после того, как компания «РТ-Капитал» заявила о намерении признать «Крылья» банкротом. РФС работает согласно существующим регламентам. В свою очередь, мы планируем закрыть существующие долговые обязательства перед «РТ-Капитал» до 3 февраля. Напомню, что трансферное окно у нас будет открыто до 19 февраля, поэтому успеем всех заявить и необходимым составом начать вторую часть чемпионата», – сказал Яковлев.