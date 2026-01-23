  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Андрей Тихонов: «В «Спартаке» назначили одного россиянина – не получилось. Тут же поставили клеймо: надо брать иностранцев. Российским тренерам почти не дают шансов»
64

Андрей Тихонов: «В «Спартаке» назначили одного россиянина – не получилось. Тут же поставили клеймо: надо брать иностранцев. Российским тренерам почти не дают шансов»

Андрей Тихонов: российским тренерам почти не дают шансов.

Бывший тренер «Спартака» Андрей Тихонов высказался на тему тренеров красно-белых.

– Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?

– На данный момент нет. Если поступит предложение – с удовольствием пойду работать. Тренерство – наша жизнь!

– В «Спартак» вас не звали?

– Нет, никто не связывался.

– После Олега Кононова красно-белых возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов? 

– Есть такая вещь – везение. Назначают тренера, но нет везения – и сразу на человеке ставят крест. В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.

В «Спартаке» же назначили одного – не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев. 

Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила – и нужно цепляться зубами в каждую возможность. 

Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось – потом будет намного тяжелее, – сказал Тихонов.

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?16011 голосов
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАндрей Тихонов
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoпремьер-лига Россия
logoМихаил Галактионов
logoМурад Мусаев
logoРолан Гусев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
23 января, 10:44
Амбассадоры букмекеров: кого представляют Пирло, Роналдиньо, Овечкин и другие
19 января, 09:00
Егоров о легендах «Спартака»: «Они не только не хотят мешки ворочать, но и ####### перестали»
16 января, 19:17
Пономарев о Карседо в «Спартаке»: «Какие у него мозги? Настолько темная лошадь, он работал на Кипре, в песке, скоро будем приглашать тренеров из Африки. Надо своим доверять»
16 января, 13:45
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
15 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
39 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Давид Волк: «Дай бог, войти в число лучших вратарей России и, как Сафонов, перейти в топ или крепкие средние клубы европейских топ‑чемпионатов»
1 минуту назад
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
35 минут назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
54 минуты назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43