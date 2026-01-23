Андрей Тихонов: «В «Спартаке» назначили одного россиянина – не получилось. Тут же поставили клеймо: надо брать иностранцев. Российским тренерам почти не дают шансов»

Андрей Тихонов: российским тренерам почти не дают шансов.

Бывший тренер «Спартака » Андрей Тихонов высказался на тему тренеров красно-белых.

– Сейчас вы без клуба. Уже есть планы?

– На данный момент нет. Если поступит предложение – с удовольствием пойду работать. Тренерство – наша жизнь!

– В «Спартак» вас не звали?

– Нет, никто не связывался.

– После Олега Кононова красно-белых возглавляли только иностранцы. Согласны, что российским специалистам не хватает доверия со стороны руководителей клубов?

– Есть такая вещь – везение. Назначают тренера, но нет везения – и сразу на человеке ставят крест. В РПЛ много наших специалистов, чьи команды показывают довольно-таки неплохой футбол. Мусаев завоевал золото, Галактионов в «Локомотиве» рядом, в «Динамо» сейчас Гусев.

В «Спартаке» же назначили одного – не получилось. Тут же его зачехлили и поставили клеймо: надо брать иностранцев.

Я не против иностранных специалистов, если они качественные. Но российским тренерам практически не дают шансов. Значит, таковы правила – и нужно цепляться зубами в каждую возможность.

Ну и, как я уже сказал, важно везение. Если сразу не получилось – потом будет намного тяжелее, – сказал Тихонов.