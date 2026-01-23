«Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере Робертсона из «Ливерпуля»

Эндрю Робертсон может перейти из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере защитника «Ливерпуля » Эндрю Робертсона .

По данным The Athletic, изначально «шпоры» хотели подписать 31-летнего игрока летом, когда шотландец стал бы свободным агентом. Однако «Тоттенхэм » решил попытаться подписать Робертсона уже зимой.

В нынешнем сезоне АПЛ Энди провел 13 матчей, играя в среднем по 38 минут. Его статистика – здесь .