«Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере Робертсона из «Ливерпуля»

Эндрю Робертсон может перейти из «Ливерпуля» в «Тоттенхэм».

«Тоттенхэм» начал переговоры о трансфере защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона.

По данным The Athletic, изначально «шпоры» хотели подписать 31-летнего игрока летом, когда шотландец стал бы свободным агентом. Однако «Тоттенхэм» решил попытаться подписать Робертсона уже зимой.

В нынешнем сезоне АПЛ Энди провел 13 матчей, играя в среднем по 38 минут. Его статистика – здесь.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: The Athletic
logoЛиверпуль
logoЭндрю Робертсон
возможные трансферы
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
