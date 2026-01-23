Дочь Родмана Тринити стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира и будет получать около 2 млн долларов в год. У мужчин больше всех зарабатывает Роналду – 286 млн

Дочь Родмана Тринити стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира.

Нападающая «Вашингтона» и сборной США Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана, стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира.

Тринити продлила контракт на три года и теперь будет зарабатывать 2 млн долларов в год с учетом бонусов, сообщает ESPN.

Стоит отметить, что доход форварда «Аль-Насра » Криштиану Роналду , самого высокооплачиваемого футболиста мира, по данным Capology, составляет 286 млн долларов с бонусами после уплаты налогов.