Дочь Родмана Тринити стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира и будет получать около 2 млн долларов в год. У мужчин больше всех зарабатывает Роналду – 286 млн
Дочь Родмана Тринити стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира.
Нападающая «Вашингтона» и сборной США Тринити Родман, дочь бывшего баскетболиста Денниса Родмана, стала самой высокооплачиваемой футболисткой мира.
Тринити продлила контракт на три года и теперь будет зарабатывать 2 млн долларов в год с учетом бонусов, сообщает ESPN.
Стоит отметить, что доход форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, самого высокооплачиваемого футболиста мира, по данным Capology, составляет 286 млн долларов с бонусами после уплаты налогов.
