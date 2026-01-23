Хайкин о победе над «Ман Сити»: «Возможно, «Буде-Глимт» обыграл лучшую футбольную организацию XXI века. История для норвежского спорта»

Хайкин о победе «Буде» над «Ман Сити»: история для норвежского спорта.

Вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин назвал победу команды над «Манчестер Сити» одной из главных в его карьере.

В 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов норвежский клуб дома обыграл «горожан» со счетом 3:1.

– Можно ли назвать этот матч самым значимым событием на сегодняшний день в вашей футбольной жизни?

– Сложный вопрос. Наверное, [таких событий] было несколько. Честно говоря, мне кажется, мы еще не до конца понимаем, кого мы обыграли. Мы даже после игры не отдавали себе отчет, что мы обыграли, возможно, лучшую организацию XXI века в футбольной индустрии.

Эта игра запомнится нам надолго. Она вошла в историю не только для нас, но и для норвежцев, для всего норвежского спорта. И, конечно, эта игра – одна из самых запоминающихся и важных в моей карьере, – сказал Хайкин в шоу Cappuccino&Catenaccio на ВидеоСпортсе’‘.

