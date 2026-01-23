Быстров об ужесточении лимита: «Ввели и ввели. Какая разница, 10 иностранцев сыграет или 5 – игра качественно не изменится. Сейчас у нас высокий уровень чемпионата?»

Быстров о лимите: какая разница, 10 иностранцев сыграет или 5.

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался на тему ужесточения лимита.

Ранее министр спорта РФ Михаила Дегтярева заявил, что с 2028 года на поле смогут находиться не более пяти иностранных игроков.

«Ввели и ввели, хорошо. Как повлияет на уровень? А сейчас высокий у нас уровень чемпионата? Какая разница, десять иностранцев сыграет или пять – игра качественно не изменится», — заявил Быстров.