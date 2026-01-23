Арбитражный суд взыскал с «Ростова» 185 млн рублей по иску областного Минспорта
Арбитражный суд Ростовской области по иску областного министерства по физической культуре и спорту взыскал более 185 млн рублей с «Ростова», сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.
С ответчика взыскали средства гранта в размере более чем 168 млн рублей и проценты за пользование чужими денежными средствами – еще около 17 млн.
Кроме того, суд решил начислять в пользу истца проценты на сумму долга с 20 января по день фактического погашения долга.
Другие подробности иска, поданного в июле, пока не приводятся. Опубликована только резолютивная часть решения суда.
Опубликовано: Sports
Источник: «РИА Новости»
