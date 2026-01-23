«Морено – фанат ChatGPT. По одной его презентации получалось, что перед Хабаровском игроки не должны были спать 28 часов». Экс-директор «Сочи» Орлов о тренере

ChatGPT подсказал экс-тренеру «Сочи» Морено, чтобы игроки не спали 28 часов.

Бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал, что экс-тренер клуба Роберт Морено регулярно обращался за помощью к чат-боту ChatGPT.

Испанец тренировал «Сочи » с 2024 по 2025 год.

– Морено совершенно не воспринимал своих помощников и игроков – люди это чувствовали. Помощники были исключительно исполнителями, они никогда не могли отстаивать свою позицию.

При этом как тренер Морено оказался негибким: проблемы со стандартами оставались, футбол не менялся, несмотря на то, что качество игры и результат не менялись в лучшую сторону.

В кризис оказалось, что Морено – фанат ChatGPT.

– Что?

– Да. Вот один из веселых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: «Я все придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT. Нужно прилететь в день игры. Тренироваться в Сочи будем на час раньше, а за два дня до вылета начнем заниматься в семь утра».

Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: «Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?» Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT.

– Как на это отреагировали игроки?

– Они не понимали, зачем нужно вставать в пять утра, а тренироваться в семь. У нас в составе был Олег Кожемякин, который прямо перед «Сочи» отыграл год за СКА. С ним Морено вообще не советовался.

– Это единственный пример использования Морено ChatGPT?

– Нет. Прошлым летом мы искали нападающего, выбирали между Владимиром Писарским, Павлом Мелешиным и Артуром Шушеначевым. Хотели взять двоих. Из-за ухода Гуарирапы подписали троих.

Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелешина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев.

– Тебе не показалось уже тогда, что это абсурд?

– Дополнительный инструмент – почему бы и нет? Но для Морено GPT в какой-то момент стал одним из основных, – рассказал Орлов в интервью Спортсу’‘ .

