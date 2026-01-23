  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Морено – фанат ChatGPT. По одной его презентации получалось, что перед Хабаровском игроки не должны были спать 28 часов». Экс-директор «Сочи» Орлов о тренере
36

«Морено – фанат ChatGPT. По одной его презентации получалось, что перед Хабаровском игроки не должны были спать 28 часов». Экс-директор «Сочи» Орлов о тренере

ChatGPT подсказал экс-тренеру «Сочи» Морено, чтобы игроки не спали 28 часов.

Бывший заместитель генерального директора «Сочи» Андрей Орлов рассказал, что экс-тренер клуба Роберт Морено регулярно обращался за помощью к чат-боту ChatGPT.

Испанец тренировал «Сочи» с 2024 по 2025 год.

– Морено совершенно не воспринимал своих помощников и игроков – люди это чувствовали. Помощники были исключительно исполнителями, они никогда не могли отстаивать свою позицию. 

При этом как тренер Морено оказался негибким: проблемы со стандартами оставались, футбол не менялся, несмотря на то, что качество игры и результат не менялись в лучшую сторону. 

В кризис оказалось, что Морено – фанат ChatGPT.

– Что?

– Да. Вот один из веселых примеров, когда мы готовились к выезду в Хабаровск. Роберт сказал: «Я все придумал. Задал все параметры выезда в ChatGPT. Нужно прилететь в день игры. Тренироваться в Сочи будем на час раньше, а за два дня до вылета начнем заниматься в семь утра». 

Я ознакомился с презентацией: по ней получилось, что игроки не должны были спать на протяжении 28 часов. Я спросил: «Роберт, все прекрасно, но когда ребята поспят?» Морено ввел новые параметры, презентация обновилась. В итоге мы поехали по графику, построенному ChatGPT.

– Как на это отреагировали игроки?

– Они не понимали, зачем нужно вставать в пять утра, а тренироваться в семь. У нас в составе был Олег Кожемякин, который прямо перед «Сочи» отыграл год за СКА. С ним Морено вообще не советовался. 

– Это единственный пример использования Морено ChatGPT?

– Нет. Прошлым летом мы искали нападающего, выбирали между Владимиром Писарским, Павлом Мелешиным и Артуром Шушеначевым. Хотели взять двоих. Из-за ухода Гуарирапы подписали троих. 

Морено вбил в ChatGPT данные Писарского, Мелешина и Шушеначева из Wyscout. По GPT лучшим оказался Шушеначев. 

– Тебе не показалось уже тогда, что это абсурд?

– Дополнительный инструмент – почему бы и нет? Но для Морено GPT в какой-то момент стал одним из основных, – рассказал Орлов в интервью Спортсу’‘.

ChatGPT подсказал Роберту Морено, чтобы игроки не спали 28 часов перед Хабаровском

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?16003 голоса
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoСочи
logoпремьер-лига Россия
технологии
logoРоберт Морено
logoСпортс
logoПервая лига
logoСКА Хабаровск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сочи» отдал Абердена в аренду «Аль-Джазире». Защитник сыграл 7 матчей в этом сезоне РПЛ
19 января, 11:23
«Сочи» и Ломаев расторгли контракт со соглашению сторон. Вратарь провел 3 матча за клуб
12 января, 16:19
Игорь Осинькин: «Я бы дал 30 декабря выходной нашим женщинам, учитывая заботы по дому, с детскими садиками. Чтобы они не нервничали, а спокойно готовились к Новому году»
9 января, 13:43
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
13 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
37 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
33 минуты назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
52 минуты назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39