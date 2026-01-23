«Спартак» согласовал контракт с Саусем до 2030 года (Иван Карпов)
«Спартак» согласовал контракт с Саусем до 2030 года.
«Спартак» согласовал контракт с полузащитником «Балтики» Владиславом Саусем.
22-летний россиянин подпишет договор до лета 2030 года, сообщает инсайдер Иван Карпов. Сумма сделки составит 350 млн рублей.
Сегодня Саусь вылетает из Турции в Москву на медосмотр, после чего присоединится «Спартаку» на сборах в Дубае.
В этом сезоне Саусь забил один гол и сделал два ассиста в 17 матчах Мир РПЛ.
Подробную статистику 22-летнего полузащитника можно найти здесь.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
