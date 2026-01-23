Дмитрий Булыкин: «Захаряну нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен»
Булыкин: Захаряну нужно задержаться в Европе.
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о будущем российского хавбека «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
«Арсену нужно задержаться в Европе. Перейти в какой-нибудь хороший клуб и показать, на что он способен. По многим причинам у него не получилось в «Реал Сосьедад», но в следующем клубе должно получиться.
Если опять ничего не получится – всегда можно вернуться в Россию. Думаю, многое будет зависеть от зарплаты: если в России зарплата будет выше, то, конечно, он вернется», – сказал Булыкин.
Источник: «Спорт-Экспресс»
