Тихонов о «Енисее»: «Клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4. На трех-четырех футболистов можно было потратиться. Если ставишь атакующий футбол, а у тебя забирают лучших – тяжело что-то сделать»
Бывший тренер «Енисея» Андрей Тихонов вспомнил период работы в красноярском клубе.
– Андрей Валерьевич, в декабре 2025-го вы покинули «Енисей». Довольны своей работой в Красноярске?
– Это был очень ценный опыт. Я принял команду, когда она находилась в четырех очках от зоны вылета. А по итогам сезона-2023/24 мы заняли шестое место, показывая достойную игру. Считаю, хороший результат.
Но после этого значительная часть команды ушла, и пришлось строить все заново. ФНЛ – очень ровная и тяжелая лига, где многое решает старт сезона. Взять хотя бы костромской «Спартак», который с первых туров пошел вперед... Там в руководстве поняли, что можно и за РПЛ побороться, поэтому сейчас усиливаются, берут иностранцев под свой футбол.
«Енисей» же клуб с госфинансированием, что накладывает ограничения: мы не можем покупать игроков, а тратить разрешено только заработанные средства. За время моей работы клуб заработал 63 миллиона [рублей], а потратил всего четыре.
Если зарабатываешь такие деньги, думаю, на трех-четырех футболистов по 5 миллионов можно было потратиться.
– Уход лучшего бомбардира Андрея Окладникова тоже сказался?
– Когда в принципе «Енисей» покинуло 70 процентов игроков, мы же никого не покупали... А брали ребят бесплатно. И заняли восьмое место [в сезоне-2024/25].
Отсидеться в обороне и отбиться с такими изменениями в составе можно. Но если ставишь комбинационный атакующий футбол и у тебя забирают нескольких лучших футболистов – тяжело что-то сделать.
Игроки уходят, адекватной замены нет. Плюс неудачно начали сезон, – сказал Тихонов.