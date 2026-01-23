Тихонов о «Енисее»: клуб заработал 63 млн при мне, а потратил 4.

Бывший тренер «Енисея » Андрей Тихонов вспомнил период работы в красноярском клубе.

– Андрей Валерьевич, в декабре 2025-го вы покинули «Енисей». Довольны своей работой в Красноярске?

– Это был очень ценный опыт. Я принял команду, когда она находилась в четырех очках от зоны вылета. А по итогам сезона-2023/24 мы заняли шестое место, показывая достойную игру. Считаю, хороший результат.

Но после этого значительная часть команды ушла, и пришлось строить все заново. ФНЛ – очень ровная и тяжелая лига, где многое решает старт сезона. Взять хотя бы костромской «Спартак», который с первых туров пошел вперед... Там в руководстве поняли, что можно и за РПЛ побороться, поэтому сейчас усиливаются, берут иностранцев под свой футбол.

«Енисей» же клуб с госфинансированием, что накладывает ограничения: мы не можем покупать игроков, а тратить разрешено только заработанные средства. За время моей работы клуб заработал 63 миллиона [рублей], а потратил всего четыре.

Если зарабатываешь такие деньги, думаю, на трех-четырех футболистов по 5 миллионов можно было потратиться.

– Уход лучшего бомбардира Андрея Окладникова тоже сказался?

– Когда в принципе «Енисей» покинуло 70 процентов игроков, мы же никого не покупали... А брали ребят бесплатно. И заняли восьмое место [в сезоне-2024/25].

Отсидеться в обороне и отбиться с такими изменениями в составе можно. Но если ставишь комбинационный атакующий футбол и у тебя забирают нескольких лучших футболистов – тяжело что-то сделать.

Игроки уходят, адекватной замены нет. Плюс неудачно начали сезон, – сказал Тихонов.