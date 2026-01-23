«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»

«Марсель» купил брата-близнеца Юрриена Тимбера.

Полузащитник «Фейеноорда » Квинтен Тимбер перешел в «Марсель ».

Условия контракта 24-летнего игрока не разглашаются. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за нидерландца заплатили 4,5 млн евро. Также в соглашении предусмотрены труднодостижимые бонусы.

Квинтен – брат-близнец защитника «Арсенала » Юрриена Тимбера. В 17 матчах нынешнего сезона Эредивизи хавбек забил два гола и отдал 4 результативные передачи.

Фото: om.fr