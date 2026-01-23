«Марсель» купил у «Фейеноорда» Квинтена Тимбера – брата-близнеца Юрриена из «Арсенала»
«Марсель» купил брата-близнеца Юрриена Тимбера.
Полузащитник «Фейеноорда» Квинтен Тимбер перешел в «Марсель».
Условия контракта 24-летнего игрока не разглашаются. По данным инсайдера Фабрицио Романо, за нидерландца заплатили 4,5 млн евро. Также в соглашении предусмотрены труднодостижимые бонусы.
Квинтен – брат-близнец защитника «Арсенала» Юрриена Тимбера. В 17 матчах нынешнего сезона Эредивизи хавбек забил два гола и отдал 4 результативные передачи.
Фото: om.fr
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Марселя»
