«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней

«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды.
Пресс-служба «Зенита» выложила в телеграм-канале видео с Венделом на сборах команды.
Бразилец опоздал к началу сборов клуба на 7 дней.
Ранее сообщалось, что Вендел будет оштрафован примерно на 700 тысяч евро (62 млн рублей) за опоздание на сборы.
Источник: телеграм-канал «Зенита»
