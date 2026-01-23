«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды. Он опоздал на 7 дней

«Зенит» выложил видео с Венделом на сборах команды.

Пресс-служба «Зенита » выложила в телеграм-канале видео с Венделом на сборах команды.

Бразилец опоздал к началу сборов клуба на 7 дней.

Ранее сообщалось, что Вендел будет оштрафован примерно на 700 тысяч евро (62 млн рублей) за опоздание на сборы.