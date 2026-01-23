«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину. С хавбеком есть предварительная договоренность
«Торпедо» ведет с «Ростовом» переговоры по Уткину.
«Торпедо» хочет подписать Даниила Уткина.
По данным Metaratings.ru, «Торпедо» заинтересовано в подписании 26-летнего полузащитника «Ростова», который проводит сезон на правах аренды в «Балтике».
Клубы ведут переговоры. С самим игроком у «Торпедо» уже есть предварительная договоренность.
Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев ранее заявил, что не рассчитывает на Уткина, который в Мир РПЛ сыграл за калининградскую команду один матч.
Уткин отсутствует на сборе «Балтики» в Турции и продолжает восстанавливать после травмы колена, полученной в августе 2025 года.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
