Инфантино пошутил, что на ЧМ-2022 не арестовали ни одного британца. Ассоциация болельщиков призвала его заняться не «дешевыми шутками», а ценами билетов на ЧМ-2026
Главу ФИФА раскритиковали за слова о британских болельщиках.
Президент ФИФА Джанни Инфантино подвергся критике со стороны Ассоциации футбольных болельщиков Англии (FSA) после своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Выступая в Швейцарии, Инфантино заявил, что во время чемпионата мира-2022 в Катаре «не было практически никаких инцидентов», и отдельно отметил, что «впервые в истории чемпионатов мира ни один британец не был арестован».
«Представьте себе! Это что-то действительно особенное», – сказал Инфантино.
В FSA жестко отреагировали на эти слова. В заявлении организации говорится, что президент ФИФА должен сосредоточиться не на «дешевых шутках» о болельщиках, а на «дешевых билетах» на чемпионат мира-2026.
