«Интер» уступал 0:2 и разгромил «Пизу» – 6:2! У Димарко 1+2 после выхода на замену, Морео сделал дубль, Мхитарян забил
«Интер» дома крупно обыграл «Пизу» (6:2) в рамках 22-го тура Серии А.
Игра проходил на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 11-й минуте нападающий гостей Стефано Морео открыл счет – он перекинул мяч через голкипера Яна Зоммера, вышедшего за пределы штрафной и отдавшего неточный пас. 32-летний воспитанник «Милана» сделал дубль на 23-й – голой забил в ближний угол после подачи с углового.
На 39-й хавбек хозяев Петр Зелиньски с пенальти отыграл один гол. На 41-й нападающий Лаутаро Мартинес сравнял счет. В добавленное к первому тайму время форвард Франческо Эспозито вывел миланцев вперед.
На 82-й минуте забил защитник Федерико Димарко, который также сделал голевой пас в этой игре, итальянец вышел на замену на 34-й. На 86-й нападающий Анж-Йоан Бонни довел счет до разгромного – с паса Димарко. РНа 93-й окончательный счет установил Генрих Мхитарян.
«Интер» набрал 52 очка и сохраняет первое место в таблице. «Пиза» идет 20-й, имея 14 баллов.