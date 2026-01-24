  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Интер» уступал 0:2 и разгромил «Пизу» – 6:2! У Димарко 1+2 после выхода на замену, Морео сделал дубль, Мхитарян забил
150

«Интер» уступал 0:2 и разгромил «Пизу» – 6:2! У Димарко 1+2 после выхода на замену, Морео сделал дубль, Мхитарян забил

«Интер» разгромил «Пизу».

«Интер» дома крупно обыграл «Пизу» (6:2) в рамках 22-го тура Серии А.

Игра проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 11-й минуте нападающий гостей Стефано Морео открыл счет – он перекинул мяч через голкипера Яна Зоммера, вышедшего за пределы штрафной и отдавшего неточный пас. 32-летний воспитанник «Милана» сделал дубль на 23-й – голой забил в ближний угол после подачи с углового.

На 39-й хавбек хозяев Петр Зелиньски с пенальти отыграл один гол. На 41-й нападающий Лаутаро Мартинес сравнял счет. В добавленное к первому тайму время форвард Франческо Эспозито вывел миланцев вперед.

На 82-й минуте забил защитник Федерико Димарко, который также сделал голевой пас в этой игре, итальянец вышел на замену на 34-й. На 86-й нападающий Анж-Йоан Бонни довел счет до разгромного – с паса Димарко. РНа 93-й окончательный счет установил Генрих Мхитарян.

«Интер» набрал 52 очка и сохраняет первое место в таблице. «Пиза» идет 20-й, имея 14 баллов.

Серия А Италия. 22 тур
23 января 19:45, Сан-Сиро
Логотип домашней команды
Интер
Завершен
6 - 2
Логотип гостевой команды
Пиза
Матч окончен
  Мхитарян
90’
+3’
Барелла
89’
  Бонни
86’
  Димарко
82’
Мартинес   Бонни
80’
Карлос Аугусто   Аканджи
80’
78’
Акинсанмиро
70’
Эбишер   Перейра де Соуза
69’
Ангори   Лерис
Эспозито   М. Тюрам
61’
Сучич   Барелла
61’
56’
Калабрези
46’
Марин   Акинсанмиро
46’
Трамони   Пиччинини
2тайм
Перерыв
  Эспозито
45’
+2’
  Мартинес
41’
40’
Мейстер   Дуросинми
  Зелиньски
39’
Луис Энрике   Димарко
34’
30’
Джилардино
Мартинес
26’
23’
  Морео
15’
Марин
11’
  Морео
Интер
Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Зелиньски, Сучич, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес
Запасные: Ди Дженнаро, Димарко, Кокки, Диуф, Барелла, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Аканджи, Дармиан, Бонни, Ачерби, Фраттези, Бово
1тайм
Пиза:
Скуффет, Коппола, Канестрелли, Калабрези, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер
Запасные: Томаш Эштевеш, Караччоло, Лойола, Лерис, Акинсанмиро, Николас, Перейра де Соуза, Буффон, Дуросинми, Божинов, Хойхольт, Пиччинини
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

«МЮ» обыграл подряд «Сити» и «Арсенал». На что они способны?16001 голос
Ворвутся в чемпионскую гонкуМанчестер Юнайтед
Поборются и выйдут в ЛЧпремьер-лига Англия
Это скоро кончится, не будут в топ-4Рубен Аморим
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’‘
logoсерия А Италия
онлайны
logoИнтер
logoПиза
logoСтефано Морео
logoЯн Зоммер
logoЛаутаро Мартинес
logoПетр Зелиньски
logoФранческо Эспозито
logoФедерико Димарко
logoАнж-Йоан Бонни
logoГенрих Мхитарян
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глава RFEF: «Работаем над тем, чтобы в 2030 году Испания приняла лучший чемпионат мира в истории»
12 минут назад
Саусь в «Спартаке», «Металлург» первым вышел в плей-офф, Франция не будет бойкотировать ЧМ-2026, Капризов – 1-я звезда недели в НХЛ, Шумахер больше не прикован к постели и другие новости
36 минут назад
Гендиректор «Динамо» о переходе Макарова в «Кайсериспор»: «Сделка еще не закрыта»
сегодня, 03:37
Гендиректор «Балтики» о Саусе в «Спартаке» за 350 млн: «Рекордный трансфер клуба. Он войдет в основу сборной в ближайшее время»
сегодня, 02:45
Мбаппе лидирует по созданным голевым моментам в сезоне топ-5 лиг. Де Кетеларе – 2-й, Олисе – 3-й, Винисиус – 7-й
сегодня, 02:20
Дро о трансфере в «ПСЖ»: «С детства слежу за этим огромным клубом, великие легенды творили в нем историю. Это гордость для меня и моей семьи»
вчера, 21:59
Глава Ла Лиги Тебас о жалобе в суд на протесты игроков против матча в Майами: «Это не давление, а цивилизованный шаг. Игра останавливалась, на этот счет есть правила»
вчера, 21:50
Жоан Лапорта: «Цель «Барсы» – провести сезон лучше предыдущего, который уже вошел в историю. У меня нет волшебной палочки, но интуиция подсказывает, что мы можем его превзойти»
вчера, 21:21
«ПСЖ» купил Дро у «Барселоны» за 8 млн евро. Контракт – до 2030-го
вчера, 21:14Фото
Деменко о Джон Джоне в «Зените»: «За 20 млн можно найти более именитых футболистов. Семак его моменты по видеокассетами видел, думаю. Непонятно, как он впишется»
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Аршавин о Саусе в «Спартаке»: «Если что‑то не получится в обороне, он всегда может сыграть справа или в центре полузащиты»
32 минуты назад
Писарев об атаке «Зенита»: «Энрике может играть центрального нападающего. Глушенков – справа, слева – Педро или Мостовой»
51 минуту назад
Джан Пьеро Гасперини: «Не согласен, что в Риме сложно играть в футбол из-за обстановки. Здесь есть чувство принадлежности к городу, которое трудно найти где-либо еще»
сегодня, 03:23
Защитник «Рубина» Рожков: «Артига — профессионал своего дела, требует больше контроля и комбинаций»
сегодня, 02:59
Пономарев об обороне ЦСКА: «Нужны грамотные вливания в виде молодых и перспективных ребят. Мойзес – возрастной, уже выступает с большим напряжением»
сегодня, 02:32
Талалаев о тактике «Балтики»: «Мы не «Зенит», нанять 20 человек не можем – с кем-то работаем на энтузиазме, с кем-то за минимальные деньги. У нас современный футбол, позволяющий добиваться результата»
вчера, 22:01
Чемпионат Испании. «Жирона» поделила очки с «Хетафе»
вчера, 21:56
Чемпионат Англии. «Эвертон» сыграл вничью с «Лидсом»
вчера, 21:55
Чемпионат Италии. «Удинезе» победил «Верону» в гостях
вчера, 21:43
Далот о желтой за попадание шипами в ногу Доку: «Тэйлор принял правильное решение, чрезмерной интенсивности не было. Я не боюсь быть агрессивным и выкладываться за «МЮ»
вчера, 21:39