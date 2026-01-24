«Интер» уступал 0:2 и разгромил «Пизу» – 6:2! У Димарко 1+2 после выхода на замену, Морео сделал дубль, Мхитарян забил

«Интер» разгромил «Пизу».

«Интер » дома крупно обыграл «Пизу» (6:2) в рамках 22-го тура Серии А.

Игра проходил на стадионе «Сан-Сиро».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 11-й минуте нападающий гостей Стефано Морео открыл счет – он перекинул мяч через голкипера Яна Зоммера , вышедшего за пределы штрафной и отдавшего неточный пас. 32-летний воспитанник «Милана » сделал дубль на 23-й – голой забил в ближний угол после подачи с углового.

На 39-й хавбек хозяев Петр Зелиньски с пенальти отыграл один гол. На 41-й нападающий Лаутаро Мартинес сравнял счет. В добавленное к первому тайму время форвард Франческо Эспозито вывел миланцев вперед.

На 82-й минуте забил защитник Федерико Димарко , который также сделал голевой пас в этой игре, итальянец вышел на замену на 34-й. На 86-й нападающий Анж-Йоан Бонни довел счет до разгромного – с паса Димарко. РНа 93-й окончательный счет установил Генрих Мхитарян .

«Интер» набрал 52 очка и сохраняет первое место в таблице. «Пиза » идет 20-й, имея 14 баллов.

Серия А Италия. 22 тур 23 января 19:45, Сан-Сиро Интер Завершен 6 - 2 Пиза Матч окончен Мхитарян

90’ +3’ Барелла 89’ Бонни

86’ Димарко

82’ Мартинес Бонни 80’ Карлос Аугусто Аканджи 80’ 78’ Акинсанмиро 70’ Эбишер Перейра де Соуза 69’ Ангори Лерис Эспозито М. Тюрам 61’ Сучич Барелла 61’ 56’ Калабрези 46’ Марин Акинсанмиро 46’ Трамони Пиччинини 2 тайм Перерыв Эспозито

45’ +2’ Мартинес

41’ 40’ Мейстер Дуросинми Зелиньски

39’ Луис Энрике Димарко 34’ 30’ Джилардино Мартинес 26’ 23’ Морео

15’ Марин 11’ Морео

Интер Зоммер, Бастони, де Врей, Биссек, Карлос Аугусто, Мхитарян, Зелиньски, Сучич, Луис Энрике, Эспозито, Мартинес Запасные: Ди Дженнаро, Димарко, Кокки, Диуф, Барелла, М. Тюрам, Жозеп Мартинес, Аканджи, Дармиан, Бонни, Ачерби, Фраттези, Бово 1 тайм Пиза: Скуффет, Коппола, Канестрелли, Калабрези, Трамони, Морео, Ангори, Эбишер, Марин, Туре, Мейстер Запасные: Томаш Эштевеш, Караччоло, Лойола, Лерис, Акинсанмиро, Николас, Перейра де Соуза, Буффон, Дуросинми, Божинов, Хойхольт, Пиччинини

