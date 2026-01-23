Дегтярев о лимите в РПЛ: «Будет 5 иностранцев с 2028 года, и точка. У государства одно решение – приказ»
Министр спорта РФ о лимите в РПЛ: будет 5 иностранцев с 2028 года – и точка.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев пообещал ужесточить лимит на легионеров в Мир РПЛ с 2028 года.
Сейчас может быть до 13 иностранцев в заявке и до 8 – одновременно на поле.
«Мы ужесточили лимит. У государства есть инструмент. Сколько будет на поле иностранцев, надо ли брать налог на участие иностранцев, как будут функционировать академии? У государства одно решение – приказ.
Будет пять иностранных футболистов с 2028 года, и точка», – сказал Дегтярев.
