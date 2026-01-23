80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа
Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.
По данным ProSport, 80-летнему специалисту стало плохо после перенесенного гриппа. Врачи приняли решение о срочной госпитализации для проведения дополнительных обследований.
«Я госпитализирован, это правда. Я был в больнице некоторое время в начале года, а затем меня выписали. Но за это время я подхватил сильный грипп и снова пришлось лечь в больницу, потому что у меня также была высокая температура, 39 градусов.
Я нахожусь под наблюдением врачей, надеюсь, быстро поправлюсь», – сказал бывший тренер «Интера», «Шахтера» и «Зенита» Луческу.
