80-летнего Луческу госпитализировали из-за проблем с сердцем после гриппа

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу был экстренно госпитализирован из-за проблем с сердцем.

По данным ProSport, 80-летнему специалисту стало плохо после перенесенного гриппа. Врачи приняли решение о срочной госпитализации для проведения дополнительных обследований.

«Я госпитализирован, это правда. Я был в больнице некоторое время в начале года, а затем меня выписали. Но за это время я подхватил сильный грипп и снова пришлось лечь в больницу, потому что у меня также была высокая температура, 39 градусов.

Я нахожусь под наблюдением врачей, надеюсь, быстро поправлюсь», – сказал бывший тренер «Интера», «Шахтера» и «Зенита» Луческу.