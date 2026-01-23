Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: «Лимита на легионеров быть не должно. Ограничения повысят стоимость наших игроков, но не улучшат качество футбола»

Глава Федерации футбола Петербурга Бельский: лимита на легионеров быть не должно.

Глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский считает, что в Мир РПЛ не нужен лимит на легионеров.

«Я считаю, что лимита на легионеров в разрезе сегодняшней ситуации в стране быть не должно.

Наши футболисты должны развиваться и тянуться [к легионерам]. И когда мы говорим об ограничении лимита, это просто автоматически повысит стоимость наших игроков, но не улучшит качество футбола в РПЛ.

«Слава богу, что в период тех ограничений, которые введены Международной федерацией футбола (ФИФА) в отношении нашей страны, у нас появляются достаточно неплохие, качественные игроки из-за границы, на которых интересно смотреть», – сказал Бельский.

Министерство спорта России предлагает ужесточить лимит в РПЛ к 2028 году по схеме «10+5». Сейчас клубы могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров.