Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»
Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о получении капитанской повязки в команде.
«Я во многих командах был капитаном, мне не привыкать. В любом случае приятно, что назначили, но если бы этого и не было, это на мои функции в команде никак не повлияло бы.
Лидер – он по натуре должен быть лидером, и это проявляется на поле. Говорить за полем можно что угодно, красиво болтать и так далее, но футбольное поле все показывает – кто ты и что ты. Тут не бывает посторонних», – сказал Дзюба.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости