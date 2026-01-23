Дзюба о капитанстве в «Акроне»: «Лидер по натуре должен быть лидером. Можно красиво болтать, но поле все показывает – кто ты и что ты»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба высказался о получении капитанской повязки в команде.

«Я во многих командах был капитаном, мне не привыкать. В любом случае приятно, что назначили, но если бы этого и не было, это на мои функции в команде никак не повлияло бы.

Лидер – он по натуре должен быть лидером, и это проявляется на поле. Говорить за полем можно что угодно, красиво болтать и так далее, но футбольное поле все показывает – кто ты и что ты. Тут не бывает посторонних», – сказал Дзюба.