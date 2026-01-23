Луис Энрике об игре на позиции форварда в «Зените»: «Главное – быть на поле, неважно, в какой роли. Позиция не самая привычная, но такие вещи всегда к лучшему»

Энрике об игре на позиции форварда в «Зените»: главное – быть на поле.

Вингер «Зенита» Луис Энрике вспомнил, как играл на позиции форварда в петербургской команде.

– Давайте вернемся к футболу. В ходе осенней части сезона в ряде матчей вы играли на позиции центрального нападающего. Насколько это оказалось непривычным?

– Самое важное для меня – быть на поле. Неважно, в какой роли. Всегда хочу играть, помогать команде, проявлять себя.

Да, позиция не самая привычная. Но было, во-первых, очень интересно к ней готовится на тренировках. Во-вторых, потом выступать. Ведь мяч всегда направлен на тебя, есть возможность за него зацепиться. А дальше – либо пойти в дриблинг, либо скинуть на партнера или пробить самому.

В любом случае, это расширение арсенала навыков и возможностей на поле. Такие вещи всегда к лучшему и делают тебя более совершенным игроком. В общем, все только в плюс. Что в настоящем времени, что в будущем.

– Вы исполняли классического центрфорварда или, как сейчас говорят, «ложную девятку»?

– Приходилось действовать и так, и так. Ведь рядом всегда один-два соперника, которые стараются тебя накрыть, не дать развернуться. Значит, от меня требовалось исполнять разные роли, оказываться в разных местах. В итоге я действовал исходя из момента с наибольшей пользой для команды, – сказал Энрике.