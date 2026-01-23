Дмитрий Селюк: «Чудики-эксперты думают, что Артига обкакается в «Рубине». Эти тупоголовые потом обижаются, что я их так называю. Предложил пари Корнееву, Гурцкая, Мору, Гришину»

Дмитрий Селюк , агент нового главного тренера «Рубина» Франка Артиги , оценил перспективы испанца в казанском клубе.

«Не надо ждать, что за 12 оставшихся туров что-то многое поменяется в «Рубине ». Но, естественно, поменяется подход к футболу. Рашид Рахимов – один из немногих российских специалистов, к которому я отношусь с уважением.

Он грамотный специалист, он играет в такой футбол, который ставил Владимир Ивич в «Краснодаре». Но тоже ненормально, что «Рубин» в семи играх забил только один мяч и выиграл только в одной игре.

В последнее время я мало матчей «Рубина» смотрел, как, наверное, и болельщики. Это такой практичный футбол, не вызывающий удовольствия при его просмотре. Игра на 0:0, и если Даку забьет, значит будет победа. Уверен, при Артиге это все изменится.

Его пригласили сейчас, а не в мае, чтобы эти три месяца отдать на познание команды, изменение игры, формирование понимания того, кто нужен команде и кого нужно будет приобретать. Не думаю, что будут трансферы, приобретения, к тому же от «Балтики» большое отставание по очкам. Очень грамотно руководители «Рубина» поступают, они не гонят лошадей, они понимают, что команда точно в тройку не попадет.

Я предложил Корнееву , Гурцкая , Мору, Гришину пари. Это чудики-эксперты так называемые, люди, которые ничего не понимают. И эти тупоголовые потом обижаются, что я их называю тупоголовыми. Но они даже не знают статистику. Не забывайте, что Артига с «Химками», куда сгружали всех игроков, оба раза обыграл «Рубин». И если эти эксперты так уверены, что Артига обкакается, так возьмите 10 миллионов, и сумасшедший Селюк вам отдаст при проигрыше, нет вопросов. Выше седьмого места в следующем сезоне – я выиграл, если ниже – они.

Футбол Артиги все будут с удовольствием смотреть. Это будет полезно для повышения конкуренции в первой шестерке РПЛ», – сказал Селюк.

Артигу назначили главным тренером «Рубина» 14 января. Испанец на этом посту сменил Рашида Рахимова.