В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»
Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна зимой.
Ранее сообщалось, что Захарян не входит в планы нового главного тренера Пеллегрино Матараццо, из-за чего россиянин может покинуть клуб.
«Не могу рассказать об этом, так как, если это правда, то это был частный разговор. Завтра у нового главного тренера Матараццо пресс-конференция в 14:00 по испанскому времени», – сказал Мундуате.
Захарян выступает за «Сосьедад» с 2023 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах и один гол.
Опубликовано: Sports
Источник: Metaratings.ru
