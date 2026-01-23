В «Сосьедаде» не опровергли возможный уход Захаряна: «Если это правда, это был частный разговор»

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Хон Андер Мундуате прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна зимой.

Ранее сообщалось, что Захарян не входит в планы нового главного тренера Пеллегрино Матараццо, из-за чего россиянин может покинуть клуб.

«Не могу рассказать об этом, так как, если это правда, то это был частный разговор. Завтра у нового главного тренера Матараццо пресс-конференция в 14:00 по испанскому времени», – сказал Мундуате.

Захарян выступает за «Сосьедад» с 2023 года. В этом сезоне на его счету 16 матчей во всех турнирах и один гол.