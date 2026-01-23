«Наполи» покупает Жиоване у «Вероны» за 20 млн евро с учетом бонусов. У форварда 7 (3+4) очков в 21 матче сезона Серии А
«Наполи» купит нападающего «Вероны».
«Наполи» подпишет нападающего «Вероны» Жиоване Сантану.
Клубы достигли договоренности о трансфере 22-летнего игрока, сообщает Фабрицио Романо. Сумма сделки составит 20 миллионов евро с учетом бонусов.
В текущем сезоне Серии А бразильский футболист провел 21 матч, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
