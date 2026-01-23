«Вендел кто такой, Роналду или Месси? Я бы отправил его домой, будь он в «Динамо» Брянск». Канчельскис об опозданиях бразильца на сборы «Зенита»

Канчельскис об опозданиях Вендела: я бы отправил его домой. Он Роналду или Месси?.

Главный тренер «Динамо» Брянск и бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался об опозданиях Вендела на сборы «Зенита».

В четверг бразильский полузащитник присоединился к команде в Дохе после того, как пропустил начало предсезонных сборов. Сообщалось, что его оштрафуют на 60 миллионов рублей .

«Опоздания Вендела на сборы? Будь он в «Динамо » Брянск, я бы отправил его домой. Кто такой Вендел? Он Роналду или Месси ? Команда работает, а этот особенный? Домой поехал бы у меня!

Если он действительно захотел дополнительную неделю отдохнуть, это неуважение к команде и тренерскому штабу. Штрафануть нужно хорошенько его: хочешь отдыхать – плати.

Такого не позволял никто в моей карьере, даже великие футболисты в «Манчестер Юнайтед » – чувствуете разницу между Венделом и тем поколением «МЮ»? Нельзя так поступать», – сказал Канчельскис.

