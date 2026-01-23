«Зенит» рассматривает Лопеса из «Палмейраса», форвард не хочет переходить в Россию зимой. Аргентинцем интересовался «Спартак» (Legalbet)

«Зенит» хочет купить игрока, которым интересовался «Спартак».

«Зенит » заинтересован в подписании нападающего «Палмейраса » Флако Лопеса .

По информации Legalbet, петербургский клуб уже контактировал с агентом 25-летнего аргентинца. Тот сообщил сине-бело-голубым, что игрок не намерен переезжать в Россию в зимнее трансферное окно.

Летом сообщалось , что Лопесом интересуется «Спартак ».

В сезоне-2025 Флако провел 33 матча в чемпионате Бразилии и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь .