«Зенит» рассматривает Лопеса из «Палмейраса», форвард не хочет переходить в Россию зимой. Аргентинцем интересовался «Спартак» (Legalbet)
«Зенит» хочет купить игрока, которым интересовался «Спартак».
«Зенит» заинтересован в подписании нападающего «Палмейраса» Флако Лопеса.
По информации Legalbet, петербургский клуб уже контактировал с агентом 25-летнего аргентинца. Тот сообщил сине-бело-голубым, что игрок не намерен переезжать в Россию в зимнее трансферное окно.
Летом сообщалось, что Лопесом интересуется «Спартак».
В сезоне-2025 Флако провел 33 матча в чемпионате Бразилии и забил 12 голов. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
