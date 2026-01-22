«Тоттенхэм» купил 19-летнего защитника «Сантоса» Соузу за 13 млн фунтов

«Тоттенхэм» подписал 19-летнего бразильского защитника.

«Тоттенхэм » подписал Жуана Виктора де Соузу.

Лондонский клуб объявил о переходе 19-летнего левого защитника из «Сантоса ». Стороны заключили долгосрочный контракт.

Ранее сообщалось , что сумма сделки составит 13 миллионов фунтов.

В сезоне-2025 футболист провел 24 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь .

Фото: https://www.tottenhamhotspur.com/