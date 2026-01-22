«Тоттенхэм» купил 19-летнего защитника «Сантоса» Соузу за 13 млн фунтов
«Тоттенхэм» подписал 19-летнего бразильского защитника.
«Тоттенхэм» подписал Жуана Виктора де Соузу.
Лондонский клуб объявил о переходе 19-летнего левого защитника из «Сантоса». Стороны заключили долгосрочный контракт.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 13 миллионов фунтов.
В сезоне-2025 футболист провел 24 матча в чемпионате Бразилии, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Тоттенхэма»
