Семак о поздних приездах Вендела на сборы «Зенита»: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много»
Сергей Семак: Вендел так решил, что будет платить за опоздания.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об опозданиях Вендела на сборы.
Сегодня бразильский полузащитник присоединился к команде на сборе в Дохе после того, как пропустил начало предсезонных сборов. Сообщалось, что его оштрафуют на 60 миллионов рублей.
– Мы видели Вендела в расположении команды. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?
– К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая – штраф большой.
Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле. Состояние у него нормальное, будет работать с нами. Когда будет готов, будет играть. На сегодняшний день состояние у него неплохое. Тестирование провели, будем работать, – сказал Семак.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Зенита»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости