Семак о поздних приездах Вендела на сборы «Зенита»: «К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много»

Сергей Семак: Вендел так решил, что будет платить за опоздания.

Главный тренер «Зенита » Сергей Семак высказался об опозданиях Вендела на сборы.

Сегодня бразильский полузащитник присоединился к команде на сборе в Дохе после того, как пропустил начало предсезонных сборов. Сообщалось, что его оштрафуют на 60 миллионов рублей .

– Мы видели Вендела в расположении команды. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

– К сожалению, человек так решил, что он за свои опоздания платит, причем платит много. Для клуба эта ситуация, может, и неплохая – штраф большой.

Перед командой Вендел, думаю, извинится и на словах, и на деле. Состояние у него нормальное, будет работать с нами. Когда будет готов, будет играть. На сегодняшний день состояние у него неплохое. Тестирование провели, будем работать, – сказал Семак.