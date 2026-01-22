Макаров близок к переходу в «Кайсериспор» на полгода. Ранее хавбека перевели в «Динамо-2»

Денис Макаров перейдет в «Кайсериспор».

Полузащитник «Динамо » Денис Макаров может продолжить карьеру в Турции.

По информации «Спорт-Экспресса», «Кайсериспор » ведет переговоры с московским клубом об аренде 27-летнего футболиста до конца сезона. Стороны близки к соглашению.

Летом 2026 года Макаров станет свободным агентом.

Напомним, в январе хавбека перевели в «Динамо-2 ». Его статистику можно найти здесь .