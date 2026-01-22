Макаров близок к переходу в «Кайсериспор» на полгода. Ранее хавбека перевели в «Динамо-2»
Денис Макаров перейдет в «Кайсериспор».
Полузащитник «Динамо» Денис Макаров может продолжить карьеру в Турции.
По информации «Спорт-Экспресса», «Кайсериспор» ведет переговоры с московским клубом об аренде 27-летнего футболиста до конца сезона. Стороны близки к соглашению.
Летом 2026 года Макаров станет свободным агентом.
Напомним, в январе хавбека перевели в «Динамо-2». Его статистику можно найти здесь.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости