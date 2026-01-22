«Юве» и «Фенербахче» согласовали аренду Эн-Несири за 5 млн евро с правом выкупа за 19+3 млн. Туринцы ждут решения форварда (Ягыз Сабунджуоглу)
«Ювентус» договорился с «Фенербахче» о трансфере Эн-Несири.
«Ювентус» близок к подписанию нападающего «Фенербахче» Юссефа Эн-Несири.
Клубы достигли договоренности о переходе 28-летнего футболиста на правах аренды за 5 миллионов евро. Сделка также включает в себя право дальнейшего выкупа игрока за 19+3 млн евро, пишет журналист Ягыз Сабунджуоглу.
Теперь туринцы ждут ответа от самого марокканца.
В текущем сезоне чемпионата Турции Эн-Несири провел 15 матчей и забил 7 голов. Его статистику можно найти здесь.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Ягыза Сабунджуоглу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости