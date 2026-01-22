«Наполи» отдаст Ланга «Галатасараю» в аренду за 2 млн евро с правом выкупа за 30 млн
Ноа Ланг перейдет в «Галатасарай» из «Наполи».
Ноа Ланг продолжит карьеру в Турции.
«Галатасарай» и «Наполи» достигли договоренности о переходе полузащитника на правах аренды за 2 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо. У клуба из Стамбула будет право выкупа игрока за 30 млн евро.
Ожидается, что футболист отправится в Турцию сегодня.
Ланг перешел в «Наполи» из ПСВ в июле 2025 года за 25+2 млн евро. В рамках Серии А он провел 18 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику 26-летнего нидерландца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
