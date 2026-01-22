«Наполи» отдаст Ланга «Галатасараю» в аренду за 2 млн евро с правом выкупа за 30 млн

Ноа Ланг перейдет в «Галатасарай» из «Наполи».

Ноа Ланг продолжит карьеру в Турции.

«Галатасарай » и «Наполи » достигли договоренности о переходе полузащитника на правах аренды за 2 миллиона евро, сообщает Фабрицио Романо. У клуба из Стамбула будет право выкупа игрока за 30 млн евро.

Ожидается, что футболист отправится в Турцию сегодня.

Ланг перешел в «Наполи» из ПСВ в июле 2025 года за 25+2 млн евро. В рамках Серии А он провел 18 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику 26-летнего нидерландца можно найти здесь .