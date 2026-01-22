Анчелотти и сборная Бразилии продлят контракт до ЧМ-2030. Зарплата тренера останется прежней – 10 млн евро в год

Карло Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилии.

Карло Анчелотти останется в сборной Бразилии до 2030 года.

Бразильская конфедерация футбола (CBF) и итальянский специалист устно договорились о продлении контракта до ЧМ-2030 , сообщает Globo. Ожидается, что соглашение будет подписано в первые недели февраля.

Сейчас Анчелотти зарабатывает около 10 миллионов евро в год – это самая высокая зарплата среди тренеров сборных. Также предусмотрен бонус в размере 5 млн евро за победу на ЧМ-2026.

Условия нового контракта будут аналогичными, но бонусы за определенные достижения будут скорректированы.