Мостовой об успехе Тедеско в «Фенербахче»: «Я не удивлен – посмотрите, какой там состав. Удивлен, как он туда попал после провалов в других местах»

Александр Мостовой: удивляет, как Тедеско попал в «Фенербахче».

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал результаты Доменико Тедеско на посту главного тренера «Фенербахче».

В январе команда под руководством бывшего тренера «Спартака» выиграла Суперкубок Турции . В чемпионате страны «Фенербахче » занимает 2-е место и отстает от «Галатасарая» на 1 очко.

«Не удивлен успехом Тедеско в «Фенербахче». Посмотрите, какой там состав. Я удивлен, как он туда попал. После того как он провалился во многих других местах. Но об этом мы тоже все знаем – агенты, крутятся большие деньги, все хотят зарабатывать.

Что здесь такого? Если вы хотите проверить какого-то тренера, поставьте его в команду, которая идет ниже 12-го места. В Англии, Турции, Испании или Италии. Если он займет первое-второе место, тогда да. Но такие случаи один раз в 10 лет бывают», – смеясь сказал Мостовой.