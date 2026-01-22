«Севилья» хочет 15-20 млн евро за Саласа. ЦСКА предлагал 5-8 млн (Гонсало Тортоса)
«Севилья» хочет получить от ЦСКА 15-20 млн евро за Кике Саласа.
Стали известны требования «Севильи» по трансферу Кике Саласа.
Ранее в испанском клубе заявили, что отказались продавать защитника ЦСКА за 5 миллионов евро.
При этом в окружении игрока утверждают, что армейцы предлагали 8 млн евро, пишет журналист El Chiringuito Гонсало Тортоса.
По его информации, «Севилья» хочет получить 15-20 млн евро за Саласа.
В текущем сезоне Ла Лиги 23-летний испанец провел 9 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гонсало Тортосы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости