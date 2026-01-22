Суд приговорил к 150 часам неоплачиваемой работы человека, желавшего смерти семье Муниза и называвшего бразильца «рабом» после его голов «Ливерпулю»

Суд вынес приговор человеку, оскорблявшему Родриго Муниза на почве расизма.

В Великобритании вынесли приговор человеку, оскорблявшему нападающего «Фулхэма » Родриго Муниза на почве расизма.

25-летний Харри Браун из Барроу присылал бразильскому футболисту оскорбительные сообщения в соцсетях после того, как тот забивал «Ливерпулю» в 2024 и 2025 годах. В одном из этих сообщений Браун написал «надеюсь, твоя семья умрет» и добавил эмодзи обезьяны. В другом случае он назвал Муниза «рабом».

Магистратский суд Карлайла запретил Брауну посещать футбольные матчи в течение трех лет и обязал его выполнить 150 часов неоплачиваемой работы.

«Родриго Муниз и футбольный клуб «Фулхэм» чрезвычайно благодарны Премьер-лиге, подразделению футбольной полиции Великобритании, полиции Камбрии и Столичной полиции за работу и поддержку, которые они оказывали с момента появления сообщений о расистских высказываниях в интернете в прошлом сезоне.

Сегодняшний приговор дает четкий и ясный сигнал о том, что оскорбления в любой форме недопустимы. Это также служит напоминанием о том, что онлайн-нарушители могут столкнуться с серьезными последствиями и что нет никакой защиты или укрытия для людей, публикующих комментарии, содержащие слова ненависти.

При поддержке внешних служб и агентств мы получаем все больше возможностей преследовать тех, кто совершает правонарушения в интернете, и привлекать их к ответственности. Благодаря нашим многолетним кампаниям и усилиям по инклюзивности футбольный клуб «Фулхэм» продолжит вносить свой вклад в создание благоприятной среды для всех.

В случае совершения уголовного преступления мы всегда будем принимать надлежащие меры либо в рамках наших внутренних процедур, либо через соответствующие органы», – прокомментировали ситуацию в клубе.