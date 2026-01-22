Агент о неявке Скопинцева на сбор «Динамо»: «Оснований для штрафа не вижу. Вы помните дату окончания вашего загранпаспорта? В клубах есть люди, контролирующие эти процессы»
Агент Скопинцева: не вижу оснований для штрафа.
Агент Алан Агузаров, представляющий интересы Дмитрия Скопинцева, отреагировал на информацию о том, что его клиента оштрафуют за отсутствие на сборах.
Ранее главный тренер «Динамо» Ролан Гусев заявил, что клуб оштрафует 28-летнего защитника за неявку на сбор.
«Ребят, вы все помните точную дату окончания вашего загранпаспорта? Я, допустим, не помню. В каждом клубе есть определенные люди, которые контролируют данные процессы.
Плюс ко всему история с паспортом и понимание всеобщее по ситуации возникло еще в конце декабря, месяц назад.
Нет смысла сейчас разбираться, кто прав, кто виноват, почему паспорт делали целый месяц. Оснований для штрафа я лично никаких не вижу», – сказал Агузаров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
