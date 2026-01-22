Каземиро об уходе из «МЮ»: «Я вечно буду испытывать уважение и привязанность к клубу и его замечательным болельщикам. «Красный дьявол» навсегда»

Каземиро высказался об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Каземиро опубликовал пост об уходе из «Манчестер Юнайтед».

Ранее стало известно, что бразильский полузащитник покинет клуб по окончании сезона .

«Нужно знать, когда этапы подходят к концу. Нужно знать, когда следует попрощаться, когда ты чувствуешь, что тебя всегда будут помнить и уважать.

Осталось четыре месяца, чтобы отдать все силы ради этой эмблемы и нашей цели. Я вечно буду испытывать уважение и привязанность к «Манчестер Юнайтед » и его замечательным болельщикам.

«Красный дьявол» навсегда», – написал Каземиро.