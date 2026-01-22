Инфантино о кубке ЧМ: «Я понимал, что футбольные навыки не позволят мне прикоснуться к нему. Пришлось искать другой способ, и я решил стать президентом ФИФА»
Джанни Инфантино пошутил о том, почему он решил стать президентом ФИФА.
Швейцарский функционер выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Здесь мы видим трофей. Это, конечно же, кубок чемпионата мира по футболу, трофей победителей. Мы вместе с президентом Соединенных Штатов, страны-хозяйки финала, 19 июля вручим этот трофей капитану команды, которая выиграет чемпионат мира.
Никто не может прикоснуться к этому трофею, верно? Только победитель... Или президент ФИФА, потому что он должен вручить его победителю.
Когда я был моложе, я довольно быстро понял, что мои футбольные навыки никогда не позволят мне прикоснуться к этому трофею в качестве победителя чемпионата мира. Поэтому мне нужно было найти другой способ прикоснуться к нему, и я решил стать президентом ФИФА.
Так что я наконец-то смог удостоиться чести прикоснуться к этому волшебному трофею, самому культовому в мировом спорте», – смеясь сказал Инфантино.