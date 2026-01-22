Выборы президента «Барселоны» пройдут 15 марта. Победитель вступит в должность 1 июля
Назначена дата выборов президента «Барселоны».
В «Барселоне» определили дату проведения президентских выборов.
По итогам встречи совета директоров каталонского клуба было принято решение провести выборы 15 марта. Новый президент «блауграны» официально вступит в должность 1 июля.
С 2021 года этот пост занимает Жоан Лапорта, он будет баллотироваться на новый срок. Конкуренцию ему составят Виктор Фонт, Хавьер Вилахоана и Марк Сирия.
Ворвутся в чемпионскую гонку
Поборются и выйдут в ЛЧ
Это скоро кончится, не будут в топ-4
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости